Cavalieri Lavoro, al via podcast su transizione energetica

(ANSA) - ROMA, 20 SET - La Federazione dei Cavalieri del Lavoro lancia 'Zero', una serie di podcast in dieci puntate per sensibilizzare sul tema della transizione energetica "attraverso le voci autorevoli - viene spiegato - di Cavalieri del Lavoro, capitane e capitani d'industria all'avanguardia nel coniugare le diverse dimensioni della sostenibilità economica, ambientale e sociale".



"Con 'Zero' - commenta il presidente della Federazione, Maurizio Sella - affrontiamo un tema chiave non solo per la salvaguardia e la difesa dell'ambiente, ma fondamentale per la stessa crescita sociale ed economica. Prendendo spunto da buone pratiche di impresa, orientate alla sostenibilità come leva strategica per generare benessere condiviso, diventa più agevole comprendere la strada da percorrere per raggiungere un modello di sviluppo a emissioni zero. Dal podcast emerge quanto nei Cavalieri del Lavoro sia profonda e radicata la cultura del fare e dell'innovare al servizio del progresso del Paese" (ANSA).