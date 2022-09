Gas: Giani, opportunità per Piombino, memorandum essenziale

(ANSA) - FIRENZE, 19 SET - "Sono convinto che il rigassificatore possa essere un'opportunità per Piombino (Livorno)", ponendo come "condizione essenziale" per la sua realizzazione "il memorandum degli interventi sul piano delle bonifiche, delle infrastrutture, e di tutto il lavoro affinché il rigassificatore possa portare a Piombino una nuova stagione di sviluppo". Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana e commissario straordinario per la realizzazione dell'opera, prima dell'avvio della Conferenza dei servizi di oggi.



"Mi aspetto che ci sia la possibilità di fare incontrare le volontà, i suggerimenti e le osservazioni dei 35 enti - ha detto parlandone a margine della giornata inaugurale della Fiera toscana del lavoro - chiamati ad esprimere un parere o un nulla osta sulla realizzazione dell'impianto di rigassificazione nel porto di Piombino per tre anni, e poi per gli altri 22 anni in una piattaforma offshore. Snam è abilitata a costruire questa infrastruttura per il superiore interesse nazionale che ci porta oggi a vedere famiglie, lavoratori ed imprese a fare i conti con le bollette: 5 miliardi di metri cubi di gas che ogni anno, dai 162 gradi sotto zero del gas liquido entrano nella rete dei metanodotti nazionali, sono un bel contributo per ridurre questo sacrificio a cui sono sottoposti gli italiani e le imprese italiane". (ANSA).