Gas: con solare risparmiati 20 mld m3 nell'Ue questa estate

L'energia solare ha fatto risparmiare questa estate all'Unione europea 20 miliardi di metri cubi di gas, che sarebbero costati 29 miliardi di euro. La produzione di energia da fonte solare nella Ue nel periodo maggio-agosto 2022 è aumentata del 28% rispetto allo stesso periodo del 2021. Fra maggio e agosto di quest'anno, l'energia solare ha fornito il 12% dell'elettricità della Ue, contro il 9% dello stesso periodo dell'anno precedente. Lo sostiene una ricerca del think tank su clima ed energia Ember.



L'Olanda questa estate ha generato circa un quarto della sua elettricità dal sole (23%), la percentuale più alta nella Ue.



Seguono la Germania con il 19% e la Spagna con il 17%. L'Italia è quarta con il 15%, in aumento rispetto al 13,3% dell'estate 2021.



Dietro questa crescita europea, secondo Ember ci sono incentivi sui costi e iniziative specifiche dei governi.



L'Olanda in particolare si è posta obiettivi nazionali ambiziosi sul solare.



Secondo l'Agenzia internazionale pe l'energia (Iea), l'energia del sole fornisce ora l'elettricità più a buon mercato della storia. Google Trends mostra che le ricerche legate ai pannelli fotovoltaici hanno raggiunto un numero record questa estate in paesi come Germania, Regno Unito, Francia e Spagna.