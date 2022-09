Energia: Landini, non lasciare tema rinnovabili solo al mercato

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 19 SET - "Uno dei temi da affrontare è come si crea nuovo lavoro e come si investe sulle energie rinnovabili. Quindi credo che sia importante non lasciare questo tema solo al mercato e alle imprese, c'è un problema anche di ruolo pubblico, sia nazionale che territoriale, perchè nuove politiche energetiche, nuovi modelli di sviluppo, devono vedere anche un intervento pubblico, non solo lasciato al mercato". Lo ha detto il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, a margine dell'incontro 'Ascoltate il lavoro' a Reggio Emilia.



