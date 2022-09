Elezioni: Legambiente E-R interroga candidati su transizione

(ANSA) - BOLOGNA, 19 SET - Legambiente Emilia-Romagna ha invitato i candidati alla Camera e al Senato per i collegi dell'Emilia-Romagna a portare la propria posizione su 6 temi e politiche ambientali di carattere regionale che dovranno essere affrontati dal prossimo Parlamento: su questi argomenti si chiede alle forze politiche di definire la propria posizione in maniera trasparente. I sei temi riguardano: Mobilità e trasporti, territorio e suolo, acqua, produzione di energia sul territorio, politiche di risparmio energetico e agricoltura. "È chiaro che le scelte strategiche fondamentali per il Paese si giocano a livello nazionale - ha sottolineato l'associazione - motivo per il quale Legambiente nazionale ha presentato 100 proposte a tutte le liste candidate alle elezioni. Tuttavia il Parlamento avrà la possibilità di incidere anche sulle dinamiche regionali e locali, che avranno un ruolo cruciale nel processo di decarbonizzazione del sistema socioeconomico". Il tema cruciale resta quello dell'energia e il più recente monitoraggio degli obiettivi per l'Emilia-Romagna, compiuto all'interno del Piano Triennale d'Attuazione 2022-2024 del Piano Energetico Regionale, fissa come obiettivo il raggiungimento del 22% di energia da fonti rinnovabili sul consumo totale nel 2024.



"È un traguardo decisamente sottodimensionato rispetto all'obiettivo del 100% di energia prodotta da fonti rinnovabili proposto dal Patto per il Lavoro e per il Clima dell'Emilia-Romagna per il 2035". In questo quadro di crisi climatica, che si affianca alla crisi ecologica legata all'impatto complessivo delle attività umane sullo stato di salute del pianeta, Legambiente sottopone quindi le sue proposte agli schieramenti politici, chiedendo l'impegno nel promuovere politiche coerenti ed efficaci dopo il voto. Nei prossimi giorni verranno rese pubbliche le risposte che arriveranno da liste e candidati. (ANSA).