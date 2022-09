Energia: caro-bollette,stop i mercoledì in Caseificio piacentino

(ANSA) - BOLOGNA, 17 SET - Il titolare del Caseificio Valcolatte di Valconasso, in provincia di Piacenza, ha deciso di fermare la produzione di ricotte e mozzarelle un giorno alla settimana, il mercoledì, per quattro volte al mese, a causa dell'insostenibile costo dell'energia. La notizia è riportata dal quotidiano Libertà. "A luglio dell'anno scorso il costo dell'energia è stato di 175mila euro - ha spiegato al giornale Enzo Panizzi, titolare dell'azienda che dà lavoro a 340 collaboratori fra diretti e non -, quest'anno lo stesso mese di luglio ci costa 609mila euro".



La bolletta del metano tarda ad arrivare, ma dai 50mila euro del luglio 2021 si sa già che dovrebbe aggirarsi intorno ai 500mila euro. "Proviamo a ridurre l'impatto dei costi energetici. Solitamente si fanno due turni produttivi e uno di lavaggio ogni giorno e ogni riaccensione e turno di lavaggio implicano costi notevoli. Facciamo lo sforzo di tenere accesa qualche linea in più per compensare il fermo di un giorno".



Il mercoledì, dunque, è in attività solo l'ufficio spedizioni, l'amministrazione, il ricevimento del latte e la manutenzione. "Le prime due settimane abbiamo chiesto di fare due giorni di ferie, da mercoledì scatta invece la cassa integrazione. I nostri dipendenti - ha sottolineato Panizzi - non hanno nessuna colpa e solo danni, non devono risentirne".



Con i sindacati l'accordo è stato immediato. Il titolare della Valcolatte, inoltre, denuncia come la burocrazia impedisce ad aziende come la sua di fare investimenti nel settore energetico. "Una nostra pratica soggetta ad Aia (Autorizzazione integrata ambientale, ndr) è stata iniziata nel 2017, consegnata a maggio 2018 e si è conclusa nel maggio di quest'anno. Nel frattempo non si è potuto far niente". Si tratta della pratica per la realizzazione di un impianto a biogas. "In 5 anni possono cambiare le esigenze e la tecnologia - ha detto Panizzi -, persino il modo di pensare, ma se l'avessimo fatto subito oggi saremmo quasi indipendenti sotto l'aspetto energetico". (ANSA).