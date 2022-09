(ANSA) - TRIESTE, 16 SET - "No alla cultura dei No sull'energia. I verdi tedeschi stanno aprendo al nucleare di nuova generazione, i verdi qui in Italia invece continuano con la linea del no su tutto". Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, intrattenendosi con i giornalisti al suo arrivo al caffè San Marco a Trieste, rispondendo a una domanda sulla crisi energetica. (ANSA).