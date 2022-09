Le imprese turistiche potranno ottenere incentivi per l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici. Lo consentono i finanziamenti del PNRR stanziati nel "Fondo Rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo". Potranno essere finanziati interventi tra i 500 mila e i dieci milioni di euro.



Lo rende noto Vannia Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica e capo dipartimento Transizione ecologica della Lega, in una nota.