Energia: Unicoop Tirreno, piano per tagliare 1 mln di kwh

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 15 SET - "Abbassiamo le luci contro il caro bollette", questa la campagna Unicoop Tirreno che prevede un piano d'azione per diminuire di 1 milione di kwh l'anno i consumi energetici, fronteggiare il caro bollette e contrastare l'aumento dei prezzi dei generi alimentari. Unicoop Tirreno, spiega una sua nota, è la prima azienda della Gdo italiana a intervenire anche per tutelare al meglio i consumatori. Per raggiungere il taglio energetico di 1 mln di kwh la cooperativa - 96 punti vendita in Toscana, Lazio e Umbria - ha previsto misure come: adeguamento della temperatura interna; riduzione dell'orario di funzionamento degli impianti di condizionamento; spegnimento delle insegne e delle apparecchiature non necessarie dopo la chiusura dei supermercati; abbassamento dell'intensità delle luci in alcuni momenti della giornata; chiusura delle porte di ingresso per evitare dispersioni termiche; interruzione la notte del riciclo dell'aria; efficientamento dell'utilizzo celle e banchi frigoriferi e degli elettrodomestici.



Con queste azioni Unicoop Tirreno stima di ridurre i consumi energetici di circa 1 milione di kwh in un anno. Tuttavia, ricorda la stessa nota, Unicoop negli anni ha ridotto costantemente l'energia elettrica consumata, l'utilizzo di acqua, la produzione di rifiuti; ha ammodernato i suoi punti vendita, rendendoli più sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico; ha provveduto ad installare luci a led, impianti fotovoltaici, sistemi di controllo che monitorano da remoto i consumi di macchinari, impianti frigo e di condizionamento, così come le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. (ANSA).