Energia: Enel Gp potenzia centrale idroelettrica in Mugello

(ANSA) - FIRENZE, 15 SET - Progetto di restyling e di potenziamento da parte di Enel Green Power per attivare una centrale idroelettrica a Dicomano (Firenze), in località Vicolagna.



La centrale ha una potenza nominale di 250 KW ed è coinvolta nella campagna Enel Green Power per l'estensione della 'vita' dei piccoli impianti idroelettrici in Toscana. Adesso si sono concluse le attività di studio e di indagine operativa che hanno consentito di acquisire tutti gli elementi e comporre il quadro conoscitivo. L'operatività dell'impianto è stata bloccata in seguito a criticità ravvisate nelle opere idrauliche che lo alimentano, ma ora Enel Gp ha avviato la progettazione per una importante manutenzione e per implementare le opere di captazione e derivazione delle acque verso l'impianto di produzione. La manutenzione riguarderà il canale di derivazione, lungo circa 1,1 km, e la vasca di carico, di 7.500 metri cubi, sia al rinnovo degli organi di comando.



Ora la centrale non è in servizio ma quando lo diventerà - la previsione è la fine del 2023, prima parte 2024 - il suo gruppo di produzione di tipo Francis è in grado di sviluppare una potenza efficiente di 320 kW, producendo circa 880.000 kWh all'anno, pari al fabbisogno energetico di circa 300 famiglie.



In un incontro Enel Green Power ha confermato al sindaco di Dicomano le tempistiche e il tipo di progetti in corso sull'impianto. (ANSA).