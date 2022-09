Caro bollette: Giani, serviranno interventi forti Governo

(ANSA) - FIRENZE, 15 SET - "Sono vicino ai cittadini, ai lavori, alle famiglie e alle imprese che vivono il dramma dell'energia e delle bollette. Io sono convinto che per questo, da un lato dobbiamo essere molto forti nel realizzare il rigassificatore e le altre opere per l'energia rinnovabile, e in secondo luogo occorreranno da parte del Governo degli interventi forti". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, parlando a Firenze del caro bollette e delle imprese a rischio.



Per Giani "occorrerà, com'è stato durante la pandemia con gli interventi specifici di ristoro, degli interventi da parte del Governo che salvaguardino i costi che non possono gravare sui lavori, sulle imprese e sulle famiglie". (ANSA).