Gas: Mazzeo, strada Giani giusta, rigassificatore a Piombino

(ANSA) - FIRENZE, 13 SET - Sul rigassificatore di Piombino (Livorno) "mi pare che il presidente Giani sia stato molto chiaro. Ha chiesto innanzitutto che il rigassificatore abbia nel porto di Piombino un tempo limitato, in modo poi di realizzarlo fuori, e penso che questa sia la strada giusta da perseguire".



Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha risposto a chi gli chiedeva della proposta del governatore Giovanni Toti di portare il rigassificatore in Liguria se non sarà posizionato a Piombino.



"E' chiaro - ha aggiunto Mazzeo - che da Piombino parte forte la richiesta di ulteriori investimenti per un'area che ha vissuto dopo le difficoltà delle acciaierie tanti problemi.



Penso che queste opere e questi investimenti da parte di chiunque sia al governo nazionale siano all'ordine del giorno indipendentemente dalla realizzazione del rigassificatore. Io penso che tutto questo sarà fatto, verrà realizzato con le giuste misure di sicurezza e di rispetto dell'ambiente che ci chiedono i cittadini e che vogliamo anche noi". (ANSA).