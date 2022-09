Energia: Patuelli, Europa lanci piano per l'autosufficienza

(ANSA) - PAVIA, 13 SET - "L'Italia non può esistere senza Europa: dobbiamo essere consapevoli del nostro ruolo. Però l'Unione Europea, dopo aver promosso i Pnrr, deve ora lanciare un piano per garantire l'autosufficienza energetica facendo ricorso soprattutto alle fonti rinnovabili. L'Europa deve essere un'area di diritto e sviluppo economico e sociale. Se decade l'Europa, decade anche l'Italia: non si può immaginare una posizione in controtendenza del nostro Paese". Così Antonio Patuelli, presidente dell'Abi (Associazione bancaria italiana), intervenendo al Teatro Fraschini di Pavia all'evento per i 30 anni della Fondazione Banca del Monte di Lombardia. (ANSA).