Energia: Confindustria a E-R, acceleri sulle rinnovabili

(ANSA) - BOLOGNA, 09 SET - Confindustria Emilia-Romagna chiede alla Regione di fare di più sulle fonti rinnovabili. "Il prezzo dell'energia sta mettendo in forte difficoltà la tenuta delle nostre filiere produttive, che non sono in grado di reggere il peso di costi in molti casi decuplicati rispetto a due anni fa", dice la presidente Annalisa Sassi, nel corso della presentazione dell'indagine sugli investimenti.



"Siamo consapevoli - aggiunge - che parte degli interventi coinvolgono il livello europeo e nazionale, ma è urgente una forte accelerazione anche da parte della Regione sugli investimenti nelle fonti rinnovabili, a partire da fotovoltaico, biometano, biogas, idroelettrico, attraverso un pacchetto di interventi normativi da avviare nei tempi più brevi possibili.



In tal senso è positiva e strategica la decisione di ospitare a Ravenna uno dei due nuovi rigassificatori".



Inoltre, per contrastare la burocrazia, "occorre che insieme alla Regione acceleriamo con decisione e urgenza l'attuazione di tutte le misure previste dal patto per la semplificazione sottoscritto a ottobre dell'anno scorso". (ANSA).