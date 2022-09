Gastech:conclusi lavori a Milano,focus su sfide energetiche

(ANSA) - MILANO, 08 SET - Le sfide energetiche globali del futuro sono state al centro dei lavori di Gastech 2022, la più grande mostra e conferenza globale per il gas naturale, il Gnl, l'idrogeno, le soluzioni a basse emissioni di carbonio e le tecnologie per il clima.



Alla rassegna hanno partecipato 668 relatori (un numero record), tra cui oltre 180 ceo. Venti ministri provenienti da India, Nigeria, Ghana, Egitto e molti altri paesi hanno presentato i propri piani per la transizione energetica, confrontandosi con 120 ceo e leader delle più grandi aziende del settore, tra cui i Co-Host di Gastech: Eni, Tellurian, Baker Hughes e Chevron. Più di 750 aziende espositrici hanno mostrato i loro prodotti all'avanguardia nel settore marittimo, della logistica e degli impianti.



"L'edizione di quest'anno ha trattato al meglio i cambiamenti legati all'urgenza geopolitica del settore e ha soddisfatto i molteplici interessi dei partecipanti", afferma Paul Sullivan, co-presidente del Comitato Gastech e vicepresidente senior di Worley.



"L'evento è stato un successo enorme. Dalle sessioni dei lavori è emerso chiaramente che il settore si sta muovendo più velocemente delle autorità di regolamentazione", evidenzia Nick Milne, co-presidente del Comitato Gastech e Senior Vice President, Offshore, Oil/Gas & LNG Finance, Macquarie Group.



"In un momento difficile, in termini di approvvigionamento energetico in tutto il Mondo, è stata l'occasione perfetta per discutere di gas naturale, Gnl, idrogeno e transizione energetica", sottolinea Christopher Hudson, presidente di Gastech.



Gastech si terrà a Singapore dall'11 al 14 settembre 2023.



