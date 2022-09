Energia: Argos, +67,6% ricavi e margini record nel 2021

(ANSA) - RUBANO (PADOVA), 08 SET - Chiude con ricavi per 129,6 milioni di euro (+67,64%) l'esercizio 2021 di Argos, società del gas naturale e dell'energia elettrica di Rubano (Padova), che raggiunge così il miglior risultato di fatturato della sua storia, iniziata nel 2004. L'Ebitda ha raggiunto i 14,79 milioni.



Rispetto ai propri piani di sviluppo, la società punta sulla sostenibilità ambientale, prediligendo per i propri clienti l'energia rinnovabile, la costruzione e posa di stazioni di ricarica per auto elettriche e l'invio della bolletta in forma digitale per ridurre l'uso della carta, continuando a cercare di sviluppare nuovi parchi fotovoltaici.



Tra le iniziative intraprese da Argos per far fronte alle incertezze di approvvigionamenti energetici, c'è stata la scelta dell'acquisto e dello stoccaggio del gas a copertura del fabbisogno del proprio portfolio, al fine di garantire il servizio di fornitura ai propri clienti. (ANSA).