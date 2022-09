Energia: Agsm Aim acquista 35% della holding Compago

(ANSA) - VERONA, 08 SET - Il Gruppo Agsm Aim - multiutility di Verona e Vicenza - attraverso la controllata Agsm Aim Energia, ha raggiunto l'accordo per l'acquisizione del 35% di Compago Srl, holding trevigiana di partecipazioni che controlla diverse società, tra cui Compagnia Energetica Italiana, attiva nel business della vendita di energia elettrica e gas.



Con ricavi per 350 milioni di euro e 165.000 clienti gestiti nel 2021, principalmente nel Nord Italia, Compagnia Energetica Italiana è attiva nella commercializzazione di prodotti e servizi luce e gas per Small Business, Pmi, Industria, Pa, Condomini e Reseller. Attraverso società specializzate, la holding Compago opera inoltre nello sviluppo di nuove iniziative su canali digitali e nello sviluppo di software per fornire servizi smart ai clienti.



Agsm Aim Energia opererà in qualità di partner industriale di Compago e, in virtù dell'assetto di governance definito, consoliderà a bilancio i risultati operativi. L'operazione consentirà alla multiutility di superare il target di un milione di clienti, centrando l'obiettivo previsto nel Piano Industriale al 2024. Inoltre, le competenze di Compago consentiranno di allargare il perimetro di servizi offerti ai propri clienti.



Il perfezionamento dell'operazione è soggetto al via libera da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcom). (ANSA).