Saipem: aderisce a iniziativa zero emissioni metano di Ogci

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Saipem ha aderito in qualità di supporter all'iniziativa mondiale 'Aiming for Zero Methane Emissions Initiative' per la riduzione delle emissioni di metano, promossa dall'Oil and Gas Climate Initiative (Ogci).



Con l'adesione in qualità di Supporter, Saipem si impegna ad avere un'influenza "positiva sulla riduzione delle emissioni di metano del settore energetico. Si tratta di un ulteriore importante passo nel percorso dell'azienda verso la decarbonizzazione e conferma quanto la sostenibilità sia una priorità sempre più strategica per l'azienda", spiega Saipem in una nota. (ANSA).