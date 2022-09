MeterSit fornirà nuovi contatori smart per Italgas Reti

(ANSA) - VENEZIA, 07 SET - MeteRSit, società del gruppo Sit di Quarto d'Altino (Venezia) quotato su Euronext Milan, progetterà i contatori smart di nuova generazione di Italgas Reti, con cui è stato siglato un apposito accordo.



L'azienda svilupperà il prodotto a partire dalla tecnologia termomassica, di cui è leader mondiale, che permette misurazioni accurate in qualsiasi condizione senza la necessità di avere dispositivi esterni di conversione, come accade ora con le altre tecnologie. L'accuratezza è garantita per una molteplicità di utilizzi: gas naturale, biometano e idrogeno sia puro che "blended" con miscele di gas naturale.



Oltre alla progettazione, è prevista una fase di test sul campo di almeno dodici mesi, con l'installazione di 10 mila contatori in tutta Italia. Nell'insieme la durata del progetto e dei test sarà di circa 24 mesi.



MeteRSit è l'azienda che per prima in Italia ha puntato sui contatori termomassici e finora ne ha installati oltre 6,5 milioni in tutto il mondo, con tecnologie metrologiche, informatiche, elettroniche, di comunicazione e meccaniche di alta precisione. (ANSA).