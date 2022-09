Transizione ecologica: Giovannini, ruolo strategico ferrovie

(ANSA) - TRIESTE, 06 SET - Le ferrovie rivestono un ruolo strategico per la transizione ecologica. Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Enrico Giovannini, a margine della firma di un Memorandum of Understanding (MoU) tra società di logistica afferenti al porto del capoluogo giuliano e lituane.



"Lo shift modale, cioè il passaggio di passeggeri e merci da gomma a ferrovia è stato uno slogan per molto tempo, ora sta accadendo e deve accadere sempre di più", ha spiegato Giovannini, sottolineando come investire sul trasporto su rotaia infatti sia "un dovere etico se vogliamo ridurre le emissioni di gas climalteranti e raggiungere gli obiettivi del Green New Deal europeo". Ha inoltre ricordato che questo impegno è stato inserito nella "Costituzione, che è stata modificata inserendo un richiamo alle future generazioni".



"Con il Pnrr abbiamo fatto un investimento straordinario nei porti e nelle ferrovie. Nel complesso si tratta di quasi 40 miliardi di euro investiti sul sistema ferroviario. Collegheremo 11 porti, 11 aeroporti, 9 centri di collegamento intermodale ", così il ministro ha ricordato le cifre investite dal governo nel settore. (ANSA).