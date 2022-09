Feralpi:ulteriore calo delle emissioni del 10%

(ANSA) - LONATO DEL GARDA, 06 SET - Decarbonizzazione, valorizzazione nel recupero dei rifiuti e riduzione del consumo di risorse naturali come l'acqua. Questi sono solo alcuni dei principali risultati che emergono dalla nuova Dichiarazione Ambientale pubblicata da Feralpi Siderurgica e validata secondo l'Eco Management Audit Scheme (Emas).



La dichiarazione ambientale 2022 di Feralpi Group, che raccoglie i dati al 31 dicembre 2021, apre un nuovo triennio di rendicontazione: il documento non evidenzia solo i risultati, confrontati con gli anni precedenti, ma anche il piano di miglioramento.



Le emissioni indirette specifiche di Co2 nel 2021 confermano i valori ottenuti negli anni precedenti attestandosi a circa 152 kgCO2/t prodotto finito, con un miglioramento di circa il 10% rispetto al 2020. Tra i dati più importanti nell'ambito della dichiarazione ambientale spicca la quantità di rifiuti recuperati (91,37% nel 2021 rispetto all'82,61% del 2020) sulla base di rifiuti prodotti. L'attenzione al recupero delle acque nell'ambito dei processi produttivi porta alla conseguente limitazione del prelievo dai tre pozzi a cui si appoggia lo stabilimento di Lonato del Garda. Dal documento emergono segnali positivi con un valore di 0,46 metri cubi per tonnellata (miglioramento del 2%).



Sempre di più "l'attenzione all'ambiente, l'efficienza dei processi, la riduzione della carbon footprint - sottolinea Giuseppe Pasini, presidente di Feralpi Group - sono concetti che un'impresa non può esimersi di affrontare con impegno. Feralpi prosegue quindi in questo cammino regolato dall'Eco Management Audit Scheme (Emas) e mette a disposizione della comunità e di tutti gli stakeholder le proprie performance ambientali".



