Energia: Garavaglia, decreti varranno da 1 o 2 mld

(ANSA) - NUS, 02 SET - Varrà "uno o due miliardi" l'intervento previsto la settimana prossima dal governo per "consentire di avere nell'immediato energia e gas a prezzo calmierato". Lo ha anticipato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, a Nus (Aosta) per un appuntamento della campagna elettorale del centrodestra. Si tratta di "un intervento tampone" che "non è poca cosa". "Le linee principali del ministro Cingolani", ha spiegato Garvaglia, prevedono "due decreti che vanno a favore degli energivori e dei gasivori".



