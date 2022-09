Energia: Bonelli a Calenda, dove prende soldi per nucleare?

(ANSA) - BOLOGNA, 01 SET - "Ieri noi abbiamo resi pubblici i siti delle centrali nucleari. Carlo Calenda e Azione sostengono che non sono veri quei siti, ma siccome Calenda è colui che propone 40 Gw di nucleare, continua a non rispondere a una domanda, che non deve a me o a noi, ma deve agli italiani. Dove intende mettere queste centrali nucleari da 40 Gw Carlo Calenda?". Così il coportavoce di Europa Verde Angelo Bonelli.



"Quanto costerà - prosegue - il piano nucleare di Carlo Calenda? Noi abbiamo detto dove possono essere messe queste centrali e abbiamo anche fornito un dato economico che è inoppugnabile, perché deriva dai dati europei. Il piano di Calenda può costare tra i 280 miliardi ai 400 miliardi di euro.



Chi metterà questi soldi?" "Insomma Calenda che vuole fare, vuole mettere le mani nelle tasche degli italiani e continuare a far pagare l'energia a prezzi elevati? La sua strategia - conclude - vuole fermare gli investimenti sulle rinnovabili e noi una risposta sul perché ce l'abbiamo: perché sole e vento sono fonti energetiche gratuite su cui si fanno pochi soldi e si fanno pochi extraprofitti".



