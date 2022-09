Energia: ad Granarolo, a rischio tenuta sociale Paese

(ANSA) - MILANO, 01 SET - "Siamo in balia di una speculazione internazionale che colpisce il Paese, le imprese e le famiglie, qualora il tema dei costi energetici non salisse al rango di priorità della nostra politica rischieremmo la tenuta sociale del Paese". Lo afferma all'ANSA il presidente di Granarolo, Gianpiero Calzolari, che chiede un intervento pubblico per scongiurare che l'aumento dei costi energetici faccia schizzare il prezzo del latte oltre i 2 euro al litro.



"I prezzi dell'energia sono schizofrenici e non è possibile per le aziende approntare piani industriali tesi alle urgenti transizioni sostenibili che auspichiamo, perché dobbiamo arginare i costi enormi che non possono in questo momento essere scaricati in toto sul mercato - aggiunge - . Il problema va affrontato in sede europea come annunciato anche dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e sul piano nazionale correggendo, laddove necessario anche il Pnrr".



