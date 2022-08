Energia: Gruppo San Donato,a rischio anche sistema sanitario

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - I rincari dei costi dell'energia e del gas hanno un forte impatto anche sulla sostenibilità delle strutture sanitarie. Il Gruppo San Donato, che con 56 strutture è uno dei più grandi gruppi ospedalieri privati italiani, stima nel 2022 un aumento dell'890% del costo del gas di circa e del 260% di quello dell'energia elettrica, nonostante il taglio degli oneri in bolletta già applicato dal Governo. Una "situazione preoccupante", che mette a rischio la tenuta del sistema sanitario. Per questo motivo, il Gruppo San Donato chiede di inserire le aziende ospedaliere "a pieno titolo" nell'elenco delle imprese energivore e gasivore.



"Diamo atto al Governo di aver messo in campo importanti sforzi per spingere verso un accordo europeo che definisca un tetto al di sopra del quale gli operatori non potranno acquistare energia - commenta Kamel Ghribi vicepresidente Gruppo San Donato - In virtù dell'elevatissimo consumo energetico che l'attività ospedaliera impone, è necessario un intervento urgente e mirato che preveda l'incremento delle risorse assegnate, chiedendo che siano ripartite equamente tra tutte le strutture ospedaliere pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale". (ANSA).