Energia: Conte, rigassificatore soluzione migliore di altre

(ANSA) - RIMINI, 31 AGO - "Siamo in un'emergenza energetica, quindi dobbiamo prendere atto di questa emergenza", premette il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, a margine di un appuntamento elettorale a Rimini, rispondendo a chi gli chiede di commentare il progetto di un rigassificatore al largo di Ravenna. "Le navi galleggianti sono la soluzione migliore, sono una soluzione per definizione temporanea", nota Conte.



"Quello che va contrastato - dichiara l'ex premier - è tutto quell'indirizzo politico, quelle lobby, quei potentati, purtroppo sostenuti anche da forze politiche, che approfittano dell'emergenza e vogliono ritornare al fossile. Vogliono ritornare - accusa Conte - alle centrali a carbone. Parlano di costruire centrali nucleari, trivellazioni indiscriminate per rovinare il nostro Adriatico, il nostro suolo".



L'emergenza "non può essere la scusa", sostiene Conte, per "un ritorno al passato, anche in prospettiva strategica. L'unica salvezza: massiccio investimento in fondi rinnovati". (ANSA).