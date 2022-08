Gas: Descalzi incontra al-Sisi, Egitto hub nel Mediterraneo (2)

(ANSA) - IL CAIRO, 30 AGO - "Il Presidente (Sisi) ha ordinato di continuare a rafforzare la proficua collaborazione con la società italiana Eni, esprimendo apprezzamento per la partnership esistente con la società e per le diverse attività da essa svolte", riferisce fra l'altro un testo pubblicato sulla pagina Facebook del portavoce della Presidenza egiziana, Bassam Radi, che ancora opera in questa veste in attesa di entrare in carica quale ambasciatore d'Egitto a Roma.



Sisi ha espresso "la propria aspirazione a veder proseguire l'attività della società nel campo della ricerca e dell'esplorazione al fine di ottenere lo sfruttamento ottimale delle risorse egiziane nel settore energetico", aggiunge il testo. (ANSA).