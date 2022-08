Energia: EnergRed, da solare aziendale risparmio dell'85%

Un impianto fotovoltaico aziendale può fornire elettricità a 94 euro al megawattora, il 14,75% del Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell'energia elettrica, oggi a 637 euro, con un risparmio di oltre l'85%. Lo spiega in una nota Moreno Scarchini, ceo della società EnergRed.



"Il solare in autoconsumo è l'unica àncora di salvezza per le aziende italiane - spiega Scarchini -. A gennaio 2021 il PUN (il prezzo che si forma alla Borsa elettrica italiana, n.d.r.) era pari a circa 60 euro al megawattora, mentre a gennaio 2022 è salito a 224 euro (373%), arrivando poi oggi a 637 euro (1.062%)".



Gli impianti di energia solare per l'autoconsumo secondo Scarchini "arrivano al prezzo record assoluto per il nostro Paese di 94 euro al megawattora, fisso per i prossimi 20 anni e senza alcun onere finanziario o gestionale". Il prezzo corrisponde al 14,75% dell'attuale PUN.



La spesa per la materia prima energia in Italia secondo EnergRed si avvia quest'anno a superare i 100 miliardi di euro.



"Per fine anno prevediamo un PUN medio a oltre 350 euro al megawatt/ora su base annua, con possibili rincari per le imprese fino a 500 o 600 euro al megawatt/ora", pronosticano gli analisti di EnergRed.com.



"La nostra previsione è che anche nelle migliori delle ipotesi - proseguono gli esperti - il PUN in Italia avrà almeno fino al 2030 un valore medio di 160-180 euro al megawattora, il triplo di quanto ci eravamo abituati a pagare".