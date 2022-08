Gas: Mallegni, sì rigassificatore ma Piombino è da discutere

(ANSA) - FIRENZE, 26 AGO - "Dico sì al nucleare di ultima generazione e rigassificatore, ma su Piombino (Livorno) ne dobbiamo discutere: l'Italia deve produrre energia in via autonoma altrimenti le aziende moriranno". Lo ha detto il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, coordinatore del partito in Toscana e anche candidato alle Politiche, il quale ha evidenziato "l'urgenza per il Governo di avviare soluzioni per evitare un'ulteriore impennata dei costi".



"L'economia di un Paese - ha aggiunto Mallegni - si regge sulla qualità delle proprie imprese, le uniche che offrono lavoro e contribuiscono al funzionamento dei servizi pagando le tasse. Se una nazione come l'Italia oggi offre alle proprie imprese un costo dell'energia pari quasi a sei volte quello che si pagava lo scorso anno, non è una nazione in grado di sostenere un'economia. Le questioni sono due: o riduciamo il prezzo dell'energia o riduciamo la pressione fiscale".



Secondo Mallegni "i progetti da mettere in campo devono avere due binari: sull'emergenza-urgenza e sulla visione-programmazione. Siamo favorevoli alle energie rinnovabili, ai rigassificatori e anche al nucleare di quarta ultima generazione, pulito, che possa permettere al nostro Paese di avere una autonomia energetica, cosa che mai è riuscita a fare per i troppi 'no' della sinistra radicale. Dobbiamo subito azzerare i costi Iva sull'energia ed è una manovra che può fare il Governo italiano, anche quello in carica, e ridurre il cuneo fiscale in busta paga per lasciare più soldi a famiglie e imprese. E' ormai urgente programmare un'energia italiana indipendente". (ANSA).