Acerbo, analisi Snam su rigassificatore smentita da maltempo

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 21 AGO - "Le immagini postate dal presidente della Regione Toscana Giani della tempesta che travolge la ruota panoramica a Piombino costituiscono una clamorosa conferma della superficialità dell'analisi dei rischi presentata dalla Snam nell'ambito del procedimento relativo al rigassificatore. Il rigassificatore e le navi metanifere potrebbero diventare una bomba in caso di incidenti". A dirlo, come riporta una nota, Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, candidato di Unione Popolare alle elezioni del 25 settembre.



"Il documento della Snam di analisi dei rischi del giugno 2022 sostiene, nel capitolo dedicato ai rischi di tornado, trombe d'aria e condizioni di vento forte che 'si può ragionevolmente escludere il pericolo di trombe d'aria per il sito in esame' - aggiunge Acerbo -. Nulla, neanche un accenno, al rischio di downburst, il fenomeno che ha colpito la costa toscana. Facciamo presente che il governo Draghi e le forze che lo sostengono pretendono di autorizzare un rigassificatore galleggiante di 300 metri in un porto trafficatissimo per navi merci e passeggeri, con le abitazioni a soli 800 metri, in cui arriverebbero decine di navi metanifere per conferire il gas liquido. Nella regione delle stragi della Moby Prince e della stazione di Viareggio solo degli irresponsabili potrebbero autorizzare un impianto del genere senza una fascia di rispetto di qualche chilometro".



"Non ci rassicura il fatto che Giani sia anche commissario straordinario per i rigassificatori visto che il centro funzionale della Regione Toscana non ha nemmeno dato l'allerta meteo per il 'downburst' che si stava abbattendo sulla costa della regione - conclude Acerbo -. Il governo vuole imporre il rigassificatore con procedure raffazzonate e autoritarie che vanno rispedite al mittente. Calenda vuole mandare l'esercito ma più che altro ci sarebbe bisogno di un'autombulanza per i sostenitori del progetto". (ANSA).