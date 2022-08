Energia: Italgas, in esercizio nuove reti a Gressan

(ANSA) - AOSTA, 10 AGO - Sono entrate in servizio le prime tratte di nuove reti digitali nel comune di Gressan e a fine mese è prevista anche la metanizzazione di Saint Marcel. Lo comunica Italgas, precisando che "gli interventi rientrano nel programma da 100 milioni di euro di investimenti previsto per la Valle d'Aosta a seguito dell'aggiudicazione della gara gas del relativo Ambito Territoriale".



In dettaglio è stata completata la messa in esercizio di un primo tratto di 2.150 metri (sui 4.100 già posati) di nuove reti di distribuzione del gas, completamente digitali, al servizio del comune di Gressan. Inoltre entro fine agosto saranno attivati altri 3.385 metri a Saint Marcel, comune di nuova metanizzazione.



"Sono numerose le utenze che hanno già fatto richiesta di allacciamento - si legge in una nota - per questa prima messa in esercizio a Gressan, oltre 230 quelle relative anche agli altri tratti di rete comunale, di progressiva attivazione, al servizio di famiglie che potranno così beneficiare dei vantaggi del gas naturale, grazie a un network capillare, digitale e flessibile, pronto ad accogliere in un prossimo futuro gas rinnovabili come biometano e idrogeno.



Un'opera attesa da tempo, diventata realtà per i residenti in virtù dell'accordo e della collaborazione tra le Amministrazioni comunali e Italgas". (ANSA).