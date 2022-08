Elettricità: Algeria è pronta per più forniture alla Tunisia

(ANSA) - ALGERI, 08 AGO - "L'Algeria sta attualmente esportando 500 megawatt di elettricità al giorno in Tunisia" ed "è pronta ad aumentare le quantità se c'è domanda". Lo ha affermato Mourad Adjal, amministratore delegato della compagnia elettrica statale Sonelgaz, come riporta dall'Agenzia di stampa Aps.



Due mesi fa il ministro dell'Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, aveva dichiarato che l'Algeria si sta coordinando con la Tunisia per identificare i suoi bisogni energetici al fine di evitare crisi nella stagione estiva. (ANSA).