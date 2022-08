Aeroporti: Cagliari più green, ora arriva il certificato

(ANSA) - CAGLIARI, 08 AGO - Aeroporto di Cagliari più green: ha conseguito il Level 2-reduction del programma di certificazione Airport Carbon Accreditation (ACA), promosso da ACI Europe, l'associazione degli aeroporti europei. Si tratta di un importante traguardo per Sogaer, la società di gestione dello scalo che vede riconosciuto il proprio impegno per la tutela dell'ambiente in cui opera e il valore delle azioni intraprese localmente per contrastare con efficacia gli effetti dei cambiamenti climatici su scala globale.



Il percorso che ha portato il gestore al secondo livello della certificazione ambientale ACA, che attesta la riduzione delle emissioni in ambito aeroportuale, è partito dalla mappatura delle emissioni di carbonio all'interno dei confini aeroportuali per arrivare all'adozione di efficaci misure in grado di generare importanti risparmi energetici con conseguente abbattimento dei livelli di CO2.



Tra gli investimenti di Sogaer in campo ambientale anche la sostituzione dell'illuminazione tradizionale con Led e relativo controllo automatizzato, sistema di climatizzazione con nuovo impianto a tecnologie intelligenti e ad alta efficienza, rinnovo del parco auto con vetture elettriche, installazione di fixed electrical ground power per l'assistenza agli aeromobili in sostituzione delle unità mobili con gruppo elettrogeno a gasolio precedentemente in uso, revamping dell'impianto di smistamento e controllo bagagli con utilizzo di motori a risparmio energetico a servizio dei nastri trasportatori. La società si è inoltre dotata di un proprio Carbon Management Plan che prevede l'adozione di ulteriori iniziative volte all'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica dell'80% entro il 2024. (ANSA).