Mozambico: da settembre l'Ue rappresentata da un italiano

(ANSA) - IL CAIRO, 29 LUG - Entrerà in carica a Maputo il primo settembre il nuovo inviato dell'Ue in Mozambico, Antonino Maggiore, finora ambasciatore d'Italia in Zambia. La data è stata indicata all'ANSA da un portavoce della Commissione europea a Bruxelles precisando l'inizio di un nomina annunciata il mese scorso dall'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell.



L'incarico è di rilievo per l'Italia fra l'altro in quanto il Mozambico si sta per aggiungere ai Paesi produttori di gas naturale liquefatto (Gnl) su cui Roma potrebbe contare per limitare ulteriormente la dipendenza energetica dalla Russia (un primo carico è previsto da Eni a ottobre).



Il nord-est del Mozambico, in particolare la provincia di Cabo Delgado è teatro dal 2017 di una sanguinosa guerriglia terroristica jihadista che finora ha causato più di 4.000 morti secondo la stima dell'osservatorio americano "Acled" e più di 870 mila sfollati come rilevato dall'Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr).



L'Ue è impegnata dall'anno scorso con una missione di addestramento militare e ha fornito finanziamenti a questo fine per un totale di 89 milioni di euro. Maggiore prende il posto dello spagnolo Antonio Sánchez-Benedito Gaspar. (ANSA).