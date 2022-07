Libia: produzione petrolio torna sopra il milione di barili

(ANSA) - IL CAIRO, 29 LUG - La produzione di petrolio della Libia è tornata a superare lo soglia del milione di barili al giorno dopo la riapertura dei pozzi e terminal bloccati da forze vicine al generale Khalifa Haftar. Lo segnala oggi il sito Libya Review riportando una dichiarazione fatta ieri dal ministro del Petrolio e del gas libico, Mohamed Aoun.



La produzione è tornata "a tempo di record" a circa 1 milione e 133 mila bpd, ha precisato il ministro aggiungendo che si continua a lavorare "per raggiungere il normale tasso di produzione".



Diversi campi e terminal erano stati chiusi per tre mesi da metà aprile causando una riduzione del 50% della produzione di petrolio e danni economici per oltre 3,5 miliardi di dollari. La Libia, l'anno scorso, aveva assicurato il 17% del petrolio importato in Italia, la seconda maggiore quota dopo quella dall'Azerbaijan (21%). (ANSA).