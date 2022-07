A2a: riempiti al 70% gli spazi di stoccaggio del gas

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - A2A si è dotata di spazio di stoccaggio di gas che sta riempendo (attualmente pari a 435 milioni di metri cubi, circa il 70% dello spazio) in modo da avere "forme di flessibilità che permettano di ridurre gli impatti di eventuali momenti di stress delle importazioni di gas in Italia e garantire le forniture invernali alle utenze". Lo rende noto la società nella nota dei risultati finanziari del primo semestre.



Il portafoglio gas A2A al momento risulta bilanciato: vengono acquistati giornalmente sul mercato i volumi di gas utilizzati dalle centrali termoelettriche che "non sono già stati acquistati preventivamente effettuando la copertura dello spark spread. Sulla parte rimanente dell'anno si prevede la necessità di acquistare circa 1.423 milioni di metri cubi (con riferimento sia a centrali termoelettriche che a clienti dell'energy retail), senza ipotesi di riduzione forzata dei consumi".



