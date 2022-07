Gas: intesa per avvio costruzione gasdotto transahariano

(ANSA) - ALGERI, 28 LUG - È stato firmato ad Algeri un protocollo d'intesa trilaterale tra Algeria, Niger e Nigeria per avviare la costruzione del mega-gasdotto transahariano.



Lo riporta la Tv di stato algerina, dopo una riunione trilaterale tenutasi ad Algeri.



Il nuovo memorandum è stato sottoscritto dal ministro dell'Energia e delle miniere algerino Mohamed Arkab, dal ministro di Stato nigeriano responsabile delle Risorse petrolifere Timipre Beri Sylva e dal ministro del Petrolio, dell'energia e delle energie rinnovabili nigerino Mahamane Sani Mahamadou, alla presenza dell'amministratore delegato del gruppo energetico statale algerino Sonatrach, Toufik Hekkar.



Arkab, a margine della firma, ha dichiarato che "il memorandum d'intesa esprime la volontà delle tre parti di dare sostanza a questo ambizioso e grande progetto". "Questo memorandum è un forte segnale al mondo che si inizia a concretizzare questo progetto", ha aggiunto.



In considerazione della guerra in Ucraina e della crisi energetica globale, da qualche mese si riparla di questo progetto che dovrebbe trasportare gas dalla Nigeria all'Europa attraverso il Niger e l'Algeria.



Il Paese nordafricano dispone di un'infrastruttura pronta per il trasporto del gas che si estende dalla città di Tamanrasset, nell'estremo sud, fino alla Spagna e (attraverso la Tunisia) all'Italia.



La compagnia petrolifera algerina Sonatrach aveva firmato nel 2002 un primo protocollo d'intesa con la controparte nigeriana per costruire un gasdotto che, partendo dai giacimenti della Nigeria meridionale e passando per il Niger, arrivasse in Algeria.



Il costo iniziale del progetto, al momento della firma del protocollo d'intesa tra Algeria e Nigeria, era stimato in 13 miliardi di dollari per trasportare 30 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno. (ANSA).