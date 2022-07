Energia: fondo Ardian acquisisce tre progetti fotovoltaico

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Ardian ha completato l'acquisizione di alcuni impianti fotovoltaici in via di sviluppo attraverso Ardian Clean Energy Evergreen Fund (Aceef), il suo primo fondo aperto lanciato lo scorso aprile: si tratta di un portafoglio di 3 progetti fotovoltaici in corso di sviluppo in Sardegna, con una capacità totale fino a circa 100 Mw ceduto da Atlas e da Heron Advisory.



I tre progetti saranno sviluppati con un approccio cosiddetto 'agrovoltaico' che unisce l'attività agricola e di allevamento esistente con la produzione di energia solare. I tre asset si aggiungono al portafoglio iniziale di Aceef che conta 12 asset eolici e solari per un totale di 1 Gw di capacità in Europa e nelle Americhe.



"Questo investimento rientra perfettamente nella strategia di Ardian Clean Energy Evergreen Fund, che beneficia di un importante team di ingegneri e professionisti di Ardian oltre che dell'esclusiva piattaforma tecnologica Opta", afferma Mathias Burghardt di Ardian. "Con Aceef - aggiunge - la missione di Ardian è quella di assumersi ulteriori responsabilità nell'avanzamento e nello sviluppo di progetti sostenibili per mitigare il cambiamento climatico e contribuire all'indipendenza energetica". (ANSA).