Gb: da governo via libera a nuova centrale nucleare Sizewell

(ANSA) - LONDRA, 20 LUG - Il governo britannico ha dato oggi il suo via libera alla costruzione di una nuova centrale nucleare nel Suffolk, Inghilterra orientale, in base al progetto Sizewell C, stimato in 20 miliardi di sterline. Il partner principale dell'operazione è il colosso francese Edf. La realizzazione dell'impianto di Sizewell C, come ha sottolineato il ministro dell'Energia Kwasi Kwarteng, è parte del piano nazionale per raggiungere le emissioni zero entro il 2050. La centrale dovrebbe garantire la fornitura di 3,2 gigawatts di elettricità per alimentare 6 milioni di case. (ANSA).