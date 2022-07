Gas:su richiesta 3 Paesi è allerta Ue, target 15% vincolante

(ANSA) - BRUXELLES, 20 LUG - La Commissione europea chiederà agli Stati il potere di attivare un'allerta Ue sugli approvvigionamento di gas se "almeno tre Paesi Ue" lo chiederanno. Lo prevede il piano d'emergenza sul gas presentato dall'esecutivo europeo. In questa situazione, la Commissione potrebbe imporre una riduzione vincolante dei consumi del 15%.



Questo in uno scenario in cui le prospettive "evolvono negativamente con rischi di grave carenza di gas e significativo deterioramento della sicurezza dell'approvvigionamento", si legge nel piano. "Il target del 15% è volontario, con l'allerta Ue diviene obbligatorio", ha spiegato Ursula von der Leyen.



Una delle indicazioni che emergono dal piano è la possibilità di reintrodurre temporaneamente carbone e diesel nel mix energetico nazionale per sostituire il gas. Questo, si precisa, non dovrebbe mettere a rischio gli impegni a lungo termine per l'eliminazione graduale del carbone assunti dagli Stati membri.



(ANSA).