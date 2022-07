Auto: Orlando, servono stati generali transizione ecologica

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Servono degli Stati generali della transizione ecologica, per capire come si ripartiscono i pesi, quali sono i segmenti della filiera che saranno più in sofferenza e come gli altri segmenti aiutano quei pezzi". Così il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, intervenendo al convegno "L'auto tra crisi e transizione ecologica", organizzato dai deputati del Pd. "Il quadro geopolitico, il costo delle materie prime, dell'energia e dei trasporti, apre anche a una riflessione abbastanza matura - ha spiegato - e in questo senso bisognerebbe chiedere all'Europa delle risorse, anche per mettere in moto alcune dinamiche di reshoring. Ci sono dei settori che non soffriranno e non è detto che abbiano interesse a produrre dall'altra parte di un mondo che è diventato molto più complicato dopo il conflitto in Ucraina". "Servono forme di incentivi alla rilocalizzazione di alcuni segmenti", ha spiegato Orlando. (ANSA).