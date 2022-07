Idrogeno: Gava, da Ue 5,4 miliardi di euro per Ipcei Hy2Tech

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Il via libera dato oggi dalla Commissione europea al progetto "Ipcei Hy2Tech", che coinvolge l'Italia con altri 14 Stati membri, consentirà al nostro Paese di sviluppare la ricerca e realizzare infrastrutture per la generazione, lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione dell'idrogeno". Così Vannia Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica e capo dipartimento Transizione ecologica della Lega, in una nota.



"Questi investimenti, 5,4 miliardi di euro solo di risorse pubbliche ha aggiunto Gava -, consentiranno non solo di progettare un'Italia più moderna e pulita, dando un importante contributo alla transizione ecologica, ma potranno avere anche importanti ricadute sul nostro sistema economico, generando direttamente migliaia di posti di lavoro". (ANSA).