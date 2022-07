Italgas: sindacati, 24 ore sciopero a Toscana Energia

(ANSA) - FIRENZE, 14 LUG - L'assemblea dei lavoratori di Toscana Energia (gruppo Italgas), coi sindacati Filctem Cgil-Femca Cisl-Uiltec Uil, dichiarano lo stato di agitazione con un pacchetto di 24 ore di sciopero. E' stato inoltre deciso, si legge in una nota, di avviare una campagna informativa per coinvolgere le amministrazioni locali, ancora presenti nella compagine sociale di Toscana Energia con circa il 49% delle quote. Molto dibattuta e criticata dall'assemblea è stata l'annunciata decisione aziendale di ridurre il numero dei lavoratori in reperibilità, "e di farlo unilateralmente, con una comunicazione aziendale, senza tenere in alcun conto le considerazioni fatte dai rappresentanti sindacali al tavolo di trattativa", relative alla necessità di "prestare la dovuta attenzione alla sicurezza e al rispetto di una turnazione sostenibile con adeguati periodi di riposo, ai carichi di lavoro tenendo in seria considerazione tutte le innumerevoli attività svolte in regime di reperibilità".



L'occupazione interna è passata dai 444 dipendenti del 2018 ai 367 dipendenti e cinque dirigenti di oggi, considerando anche i 51 dipendenti distaccati nel 2020 ad Italgas: per i sindacati, che criticano le strategie di esternalizzazione, "la forte carenza di personale, dovuta anche alla mancata sostituzione del turnover che si amplificherà ulteriormente nei prossimi mesi, risulta dimostrata dal fatto che l'azienda per coprire alcune funzioni ha deciso di accorciare il periodo di apprendistato e formazione prevista per i giovani apprendisti". (ANSA).