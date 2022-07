Gas: Giani, Snam corregga,rigassificatore stia 3 anni non 25

(ANSA) - FIRENZE, 12 LUG - "Non ho portato avanti l'analisi dei documenti di Snam perché ritengo che prima dobbiamo avere da Snam la correzione dell'istanza che renda chiaro che il periodo del rigassificatore non superi tre anni, non posso analizzare il materiale se la richiesta è fondata da un'autorizzazione di 25 anni, quindi sono stato molto netto formalizzando con una lettera questo impegno". Così il presidente della Toscana, Eugenio Giani, intervenendo in Consiglio regionale per rispondere a un'interrogazione del consigliere regionale della Lega Marco Landi sul rigassificatore di Piombino (Livorno).



"Resto molto fermo su questo primo punto - ha aggiunto Giani - sui tre anni anziché i 25 che vorrebbero, quindi non voglio parlare di cronoprogramma perché prima mi deve essere chiarito che si tratta di tre anni".



Giani ha poi spiegato di aver ricevuto un'istanza da Snam "il 29 giugno e sono 300 pagine", quando "il gruppo di lavoro avrà istruito questa lunga sequela di presupposti noi vi renderemo informati secondo le norme, quindi abbiamo predisposto un sito" su cui saranno pubblicati i documenti "quando il Governo mi autorizzerà a farlo perché parliamo di questioni che riguardano la sicurezza dello Stato. Ma vi assicuro che da parte mia vi è totale disponibilità a mettere a disposizione tutto il materiale" che potrà essere divulgato senza problemi per la sicurezza del Paese. Dopo aver ricevuto l'istanza della durata di 25 anni, ha poi concluso Giani, "ho voluto dire a Snam, e ho inviato loro una lettera, che è inaccettabile perché condiziona l'attività del porto di Piombino". (ANSA).