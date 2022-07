Gas: Bonafè, ipotesi blocco delle forniture preoccupa

(ANSA) - FIRENZE, 11 LUG - "E' indubbio che stiamo vivendo una fase molto delicata e la notizia di questi giorni di una possibile chiusura delle forniture russe all'Europa chiaramente preoccupa. Noi purtroppo come Paese non siamo assolutamente autosufficienti nell'approvvigionamento di energia, di gas, anche perché avremmo dovuto investire molto prima e molto di più sulle energie rinnovabili. Invece oggi dipendiamo molto dalle forniture che ci arrivano, in modo particolare dalla Russia ed è chiaro che la notizia di oggi preoccupa". Lo ha detto l'on.



Simona Bonafè, segretario regionale del Pd in Toscana, a margine di un evento a Firenze. (ANSA).