Gas: Sonatrach rivede prezzi gas per la francese Engie

(ANSA) - ALGERI, 07 LUG - La società statale algerina di idrocarburi Sonatrach ha annunciato la revisione dei prezzi dei contratti per la fornitura di gas naturale alla società francese "Engie" fino al 2024. Lo rende noto un comunicato di Sonatrach, spiegando che e' stato raggiunto un accordo tra le due parti in merito al contratto per l'acquisto e la vendita di gas naturale attraverso il gasdotto Medgaz.



Sonatrach ha aggiunto "attraverso questo accordo, le due parti hanno concordato di definire il prezzo di vendita contrattuale applicabile per un periodo di tre (03) anni, fino al 2024, per tenere conto delle condizioni di mercato".



Al momento della firma, prosegue la nota, "le parti hanno confermato l'intenzione di estendere la loro partnership al Gnl e al Gas Naturale". "Così, Sonatrach rafforzerà la propria quota nel portafoglio di forniture di ENGIE, consentendo ai due gruppi di continuare la loro diversificazione e contribuire alla sicurezza energetica dei clienti europei".



Domenica scorsa l'ad di Sonatrach, Toufik Hakkar, aveva annunciato di voler aumentare i prezzi del gas e di aver avviato contatti con i partner europei per rivedere le clausole contrattuali delle forniture, dopo la fiammata dei prezzi sui mercati internazionali.



Hekkar aveva spiegato in una conferenza stampa ad Algeri che "un accordo è stato già raggiunto con tre dei partner europei" mentre con gli altri "le trattative sono in corso". (ANSA).