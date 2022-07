Erg: in esercizio parco eolico di Piotrkòw in Polonia

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Erg ha annunciato la messa in esercizio del parco eolico di Piotrkòw, situato nella regione settentrionale della Polonia, per un totale di 24,5 Mw.



L'impianto, sviluppato e costruito internamente, è composto da sette turbine da 3,5 Mw. La produzione attesa a regime è di circa 76 Gwh annui. L'impianto beneficerà di una tariffa regolata, indicizzata all'inflazione, per una durata di 15 anni a partire dalla data di entrata in esercizio.



"Con l'avvio del parco di Piotrkòw consolidiamo ulteriormente la nostra presenza in Polonia dove raggiungiamo i 106 Mw di capacità eolica installata, a cui si andranno ad aggiungere entro l'anno ulteriori 36 Mw attualmente in avanzata fase di costruzione a Laszki", afferma Paolo Merli, ceo di Erg. "Un ulteriore importante passo - aggiunge - nella strategia di crescita organica e di diversificazione geografica in linea con il Piano Industriale 2022-2026". (ANSA).