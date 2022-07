Timmermans, tassonomia con gas e nucleare passerà in Pe

(ANSA) - BRUXELLES, 04 LUG - "Francamente credo che il provvedimento su gas e nucleare passerà in Parlamento, cioè non sarà respinto". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans parlando in Lussemburgo ai giovani dei movimenti per il clima.



Parlando della proposta sulla tassonomia, Timmermans ha spiegato che "avrei potuto facilmente immaginarmi una decisione diversa, ma la decisione è stata presa su forte pressione degli Stati membri, io credo che gli investimenti andranno comunque sulle rinnovabili per i costi del gas e perché il nucleare è sempre più caro da realizzare, a mio avviso il calcolo e la ragione dovrebbero farci scegliere le rinnovabili, ma le decisioni non sono sempre razionali". (ANSA).