In Porsche sbanda e trancia tubatura del gas nel Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 03 LUG - Alla guida di una Porsche Carrera è uscito di strada andando a impattare contro una tubazione del gas metano di proprietà della rete Snam, tranciandola. È successo nella notte, intorno alle 3, a Casalgrande (Reggio Emilia), in via Turati, dove sono intervenuti i carabinieri. L'automobilista, 47 anni di Modena, è stato portato in ospedale in condizioni non gravi.



Per l'uscita del gas, oltre ai vigili del fuoco sono arrivati anche tecnici Snam e Ireti che hanno posto in sicurezza l'area, chiudendo la rete della conduttura, che alimenta utenze industriali. La strada provinciale 486r è rimasta chiusa alcune ore. (ANSA).