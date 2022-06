Egitto: media, branca Isis in Sinai minaccia terminal di gas

(ANSA) - IL CAIRO, 29 GIU - "I terminali di gas egiziani sono un obiettivo" della "branca dello Stato Islamico nel Sinai" e dopo che l'Ue ha firmato questo mese un protocollo d'intesa per ricevere il gas israeliano liquefatto in Egitto nell'ambito del boicottaggio di quello russo, "la protezione di queste infrastrutture è diventata una questione importante per il Cairo". Lo segnala il sito specializzato in informazioni riservate "Africa Intelligence". (ANSA).